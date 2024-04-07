ЦСКА разгромил «Факел» в матче чемпионата России по футболу
Все средства, вырученные с матча, ЦСКА передаст семьям погибших и пострадавшим при теракте в «Крокусе».
Все средства, вырученные с матча, ЦСКА передаст семьям погибших и пострадавшим при теракте в «Крокусе».
МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА со счетом 4:1 обыграли воронежский «Факел» в матче 23-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «ВЭБ-Арене» в Москве.
Забитыми мячами у хозяев отметились Тамерлан Мусаев (36-я минута), Иван Обляков (60), Аббос Файзуллаев (75) и Федор Чалов (90). У гостей отличился Василий Черов (90+4).
Символический удар перед началом матча нанесли начальник старших контролеров — распорядителей «ВЭБ-Арены» Николай Подгурский и старший контролер-распорядитель Александр Логинский. Они принимали участие в спасении людей из «Крокус сити холла». Все средства, вырученные с матча, ЦСКА передаст семьям погибших и пострадавшим при теракте. Перед стартовым свистком игроки обеих команд вышли на поле в черных футболках с надписью «Крокус».
ЦСКА после 26 матчей набрал 36 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Факел» с 26 очками располагается на 11-й строчке. Команда из Воронежа прервала серию из пяти матчей без поражений (одна победа и четыре ничьи).
В следующем матче ЦСКА 13 апреля в гостях сыграет с московским «Локомотивом». «Факел» 14 апреля примет «Ростов».