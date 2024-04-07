Так мощно ЦСКА не играл восемь месяцев

ЦСКА — Факел — 4:1, обзор матча 23-го тура РПЛ, видео голов: Мусаев, Обляков, Файзуллаев, Чалов, 7 апреля 2024 года | Источник: Чемпионат.com

ЦСКА уверенно разобрался с «Факелом» в 23-м туре чемпионата России, разгромно прервав пятиматчевую беспроигрышную серию воронежцев.

Федотов удивил с составом. Во-первых, впервые с октября в РПЛ бороздить левый фланг с первых минут начал Агапов. У которого, кстати, прямо сегодня родился сын. Во-вторых, впервые вообще (Илья хотя бы выходил сразу в Кубке) у ЦСКА в старте появился Мусаев. Ташуев же выпустил в основе 19-летнего Багамаева (51 минута в Премьер-Лиге) и Юрганова (толком не играл с октября, ещё со времён «Сочи»). А вот лидер «Факела» Божин из-за травмы оказался вне заявки.

На первых минутах команды обменялись уколами (острее был хозяйский от Облякова). Воронежцы сперва даже слегка прибрали владение, что им не очень-то свойственно. Дальше армейцы ожидаемо завладели инициативой и создали несколько интересных подходов, в то время как футболисты «Факела» заметно нервничали и быстро расставались с мячом.

Первая реальная опасность пришла на 15-й минуте: Файзуллаев покатил налево, и оттуда Агапов скинул под удар Давиле. Его выстрел в ближний угол нейтрализовал Беленов. В ответ на это Альшин в чужой штрафной напоролся на ногу Мойзеса. Судьи проверили эпизод и не увидели там ничего криминального.

А вскоре случился гол. Обляков на 36-й минуте сыграл на перехвате и продемонстрировал, что в детстве явно смотрел нарезки с игрой Пирло и повторял за ним, отправив гениальную закидушку на Мусаева. Тому оставалось только проткнуть мяч мимо вратаря. Федотов явно что-то знал, выпуская Тамерлана в старте.

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По ударам, кстати, в первом тайме соперники набили 12−2 (0,74 xG против 0.07). Трудно вспомнить, когда в последний раз ЦСКА было столь же легко. Оставалось только внезапно не упустить преимущество, что красно-синие прям обожают: потеряли уже 18 очков в РПЛ, ведя в счёте по ходу матчей. Даже тогда, когда этого никто не ждал.

Ташуев отреагировал на удручающий футбол «Факела» и в перерыве поменял сразу троих: Маркова, Мастерного и юного Багамаева на Селе, Акбашева и Калинина. Воронежцы стали реже терять мяч и больше комбинировать. Плюс прошёл великолепный заброс Юрганова со своей половины поля: Акбашев поймал линию офсайда, убежал от защитников и неточно пробил с острого угла.

Тем не менее следующим забил всё равно ЦСКА. Акинфеев запустил атаку дальним выносом на Файзуллаева, Аббосбек переадресовал мяч Давиле, а тот прочувствовал забегание Облякова. Иван «прошил» Беленова и оформил гол+пас.

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После этого «Факел» совсем поник. Ну, а красно-синие почувствовали слабость воронежцев и вдобавок на кураже положили третий гол: Мусаев повторил за Обляковым и прибавил к забитому мячу ассист, покатив на Файзуллаева. Аббос забежал в штрафную, немного пофинтил и чётко уложил в дальний угол.

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Вышедший на замену в конце матча Заболотный едва не закатил ещё один гол, однако штанга была против.

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Зато не промахнулся Чалов. Оборона гостей рассыпалась, чем умело воспользовался Глебов: прострелил справа в центр штрафной, где Фёдору никто не помешал завершить казнь.

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«Факел» всё же отметился голом престижа: подача с угла поля завершилась отскоком мяча к Черову, и тот с лёта пробил Акинфеева. Сохранить ворота «сухими» Игорю не удалось. Судя по реакции, его это сильно расстроило.

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Воронежцы в последний раз пропускали четырежды 30 июля, когда к ним в гости приехал «Локомотив» (1:4). ЦСКА же не забивал столько с 5 августа, и пострадал тогда тоже «Локо» (4:1). Впервые за долгое время армейцы вышли на второй тайм додавливать, а не охранять победный счёт. Итог — уверенная победа.