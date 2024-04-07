Алип помог «Зениту» выйти в лидеры РПЛ
«Зенит» из Санкт-Петербурга вышел в лидеры РПЛ, сообщают Vesti.kz. Клуб из Санкт-Петербурга минимально обыграл на своем поле «Балтику» (1:0).
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«Зенит» из Санкт-Петербурга вышел в лидеры РПЛ, сообщают Vesti.kz. Клуб из Санкт-Петербурга минимально обыграл на своем поле «Балтику» (1:0).
Единственный гол во встрече на 42-й минуте забил Педро. Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип вышел в стартовом составе «Зенита» и был заменен на 74-й минуте.
Теперь у «Зенита» 44 очка и первое место в таблице РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга обходит «Краснодар» на один балл.
В следующем туре «Зенит» как раз сыграет на выезде с «Краснодаром». Матч пройдет 13 апреля.