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19:43 (мск), источник: Vesti.kz

Алип помог «Зениту» выйти в лидеры РПЛ

«Зенит» из Санкт-Петербурга вышел в лидеры РПЛ, сообщают Vesti.kz. Клуб из Санкт-Петербурга минимально обыграл на своем поле «Балтику» (1:0).

КазахстанПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Зенит"

Единственный гол во встрече на 42-й минуте забил Педро. Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип вышел в стартовом составе «Зенита» и был заменен на 74-й минуте.

Теперь у «Зенита» 44 очка и первое место в таблице РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга обходит «Краснодар» на один балл.

В следующем туре «Зенит» как раз сыграет на выезде с «Краснодаром». Матч пройдет 13 апреля.

Зенит
1:0
Первый тайм: 1:0
Балтика
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