Алип помог «Зениту» выйти в лидеры РПЛ

Источник: ФК "Зенит"

Единственный гол во встрече на 42-й минуте забил Педро. Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип вышел в стартовом составе «Зенита» и был заменен на 74-й минуте.

Теперь у «Зенита» 44 очка и первое место в таблице РПЛ. Клуб из Санкт-Петербурга обходит «Краснодар» на один балл.