«Зенит» снова первый. Но перед «Краснодаром» есть проблема

Зенит — Балтика — 1:0, обзор матча 23-го тура РПЛ, гол Педро, подробности, таблица чемпионата России, 7 апреля 2024 года | Источник: ФК «Зенит»

У «Балтики» интересная история взаимоотношений с «Зенитом». Не так уж и много новичков лиги, которые в первый же сезон побеждали действующих чемпионов. У Калининграда это достижение есть: осенью в Кубке они взяли три очка. Да и остальные два матча проиграли не в одну калитку. А сейчас, с учётом того, что команда мечтает выйти из зоны вылета, ожидалась битва. И она получилась.

Семак удивил некоторыми кадровыми решениями. В заявку не попал капитан Дуглас Сантос. Официальная причина — медицинские показатели. Это шок, ведь за всю карьеру по причине травм он пропустил меньше 10 игр. Поэтому линия обороны обновилась: в центре, как обычно, Нино и Эракович, а по флангам два лимитных игрока — Караваев (справа) и Алип (слева). Для Нуралы это, возможно, вообще был дебют в этой роли. Но несколько классных действий в первом тайме на незнакомой позиции казахстанец совершил. Зато впереди освободилась легионерское место для Педро — главного сбг-героя этой недели.

К Игнашевичу меньше вопросов — классическая схема с тремя центральными, от которой тренер не отказывается ни перед каким соперником. Резкий Козлов впереди, Лисакович в центре нападения.

Сюжет матча окончательно сформировался примерно к 15-й минуте. В начале «Балтика» пару раз выбегала в атаку и нанесла даже один удар в створ, освежив вратарские навыки Кержакова. Семак снова поменял основного голкипера в РПЛ. Всё потому, что Михаил здорово сыграл в Кубке. Но к середине тайма гости окончательно отошли на свою половину поля, поставили могучую оборону и играли, по сути, на отбой. Понятно, что «Зениту» не привыкать сталкиваться с подобным. Так что постепенно, но уверенно они стали искать свободное пространство для атак.

«Балтика», со слов того же Семака, — это в первую очередь высокая организация. Поэтому просто не было. А первый опасный момент состоялся только на 31-й минуте, когда голову классно подставлял Кассьерра. Даже с риском травмироваться. Но не повезло. Ещё через пять минут супермомент после удара головой имел Эракович, добивал Педро, однако снова чуть не повезло. После этого на поле вышли врачи — 18-летний вундеркинд рухнул на газон от боли. Мостовой пошёл разминаться, и казалось, что замена близка. Однако она не состоялась.

Зато ещё через пару минут Педро уже праздновал гол. Артур отправил Караваева в забег по флангу, который завершился идеальным прострелом на пустые ворота. Третий гол бразильца за неделю.

«Балтика» дотерпела и больше не пропускала голов в первом тайме. Но после перерыва надо было что-то придумывать. Игнашевич поменял Фернандеса на Энрикеса. И ничего не изменилось. «Зенит» по-прежнему держал темп игры, периодически создавал классные моменты, и только игра Латышонка спасала для гостей приличный счёт.

Чуть ли не единственный удар в створ калининградцы нанесли на 66-й минуте: постарался Лисакович, но Кержаков был надёжен.

Семак во втором тайме нашёл момент для нового эксперимента. Команда завершала матч с новым вариантом обороны. Эракович и Караваева на флангах, а Нино с Родригао — в центре. При этом «Зенит» в конце действовал преимущественно в атаке. Мог забить ещё несколько мячей, но не повезло.

«Зенит» вернулся на первую строчку. Отрыв от «Краснодара» — одно очко. В следующем туре они встретятся, но Питеру точно не поможет Вендел, который получил жёлтую с «Балтикой». И, возможно, под вопросом Дуглас Сантос.