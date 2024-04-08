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01:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Безумный камбэк, когда все против тебя — так может только «Спартак» Абаскаля!

«Динамо» выбывает из чемпионской гонки.

Динамо
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Безумный камбэк, когда все против тебя — так может только «Спартак» Абаскаля! | Источник: Спорт-Экспресс

В самые кризисные моменты большие матчи — лучший маркер, чтобы определить, на что вообще способна команда? В случае с дерби это касалось всех: «Динамо» только что получило четыре от «Ростова» в РПЛ, «Спартак» упал в нокаут с «Зенитом» в Кубке, а в чемпионате, по версии Гильермо Абаскаля, «не забивал из-за слишком маленьких ворот».

В этом моменте сразу отмечаем новую роль испанца. Если раньше мы фиксировали его непредсказуемость — от выбора основы до замен, схемы и тезисов в интервью, — то теперь появилась стабильность: перед каждой игрой Абаскаль выступает с новым стендапом. Неделю назад все услышали монолог про состав, подсказанный Богом, теперь — про слабую результативность.

Проблема в том, что прошлое включение Гильермо так и осталось самым ярким моментом встречи с «Уралом». С бело-голубыми тоже все к этому шло, но Абаскаль в очередной раз активировал сверхспособность — этот тренер лучше всех в РПЛ цепляется за последний шанс, когда абсолютно все складывается против.

Умяров привозит пенальти в первой же опасной атаке и продолжает ошибаться. Как и Медина, который в «Спартаке» не адаптировался ни на одной позиции. Но оба без проблем выходят на второй тайм — как и все остальные. Хотя 0:1 к перерыву — лучшее, что могло случиться. Впереди у номинальных гостей абсолютно ничего не получалось, а динамовцы максимально близко подобрались ко второму голу — давили, создавали моменты, а в середине второй 45-минутки чуть не забили со своей половины. Прощая красно-белых снова и снова.

Да, с каждым загубленным шансом казалось, что в таких ситуациях дерби обычно и переворачиваются. Но «Спартак» же не делал ничего! Четверная замена Абаскаля выглядела как агония, тем более с газона ушел Угальде, который был одним из лучших.

Но дальше красно-белые в очередной раз подтвердили: они хороши, когда вокруг все полыхает и горит. Пока критика фанатов смешивалась с новыми инсайдами об увольнении Гильермо, запущенными прямо по ходу дерби, Соболев и Игнатов разработали идеальную схему — удар издали (причем не важно какой) и добивание в упор после ошибки Лещука.

Понятно, что Игорь виноват, но в такие моменты нуждается в поддержке — в конце концов, Тюкавин и Смолов загубили столько, что фейлы вратаря могли ни на что не повлиять.

В отличие от «Спартака», у «Динамо» было все, чтобы досрочно забрать победу в дерби и через неделю с попкорном следить за дракой конкурентов в борьбе за чемпионство. Вместо этого второй подряд провал на своем поле. И еще неизвестно, какой болезненнее — от принципиальных соседей или от «Ростова».

Глобально ровно по этой же причине в битве за золото не участвует «Спартак» — потому что нельзя быть настолько непредсказуемым и нестабильным. Ни на дистанции, ни в границах одной игры.

Те же «Зенит» и «Краснодар» более хладнокровные и прагматичные. Хотя при Мураде Мусаеве пора забыть о таких словах про «быков». Сергей Галицкий хотел голы и зрелищный футбол вместо спокойного удержания счета — и теперь, похоже, подписался на бесконечные триллеры, как в Нижнем Новгороде.

Самое удивительное, что с «Зенитом» такое может привести как к катастрофе, так и к ярчайшему камбэку на первое место. Во-первых, недавно мы убедились, что такое команда Сергея Семака без Вендела (а в следующем туре бразильский лидер питерцев не выйдет на поле из-за перебора карточек). Во-вторых, нынешняя чемпионская гонка уже подарила столько уникальных сюжетов, что шокировать чем-то новым вряд ли способна.

Леонид Волотко

Динамо
1:2
Первый тайм: 1:0
Спартак
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