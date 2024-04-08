Тренер Личка оценил действия полевых игроков «Динамо» в матче РПЛ со «Спартаком»

«Я бы хотел оценить в этой игре команду. Потому что она достаточно отработала и в защите, не впускали Антона Зиньковского и Хесуса Медину, которые хорошо играют один в один, делают кроссы в штрафную, где был очень опасный Александр Соболев, — сказал Личка. — Можно сказать, что работа от защиты до нападающих была очень хорошая. Выделять одного игрока я не хочу, потому что я мог бы выделить всех — от Константина Тюкавина до Фабиана Бальбуэны».