Тренер Личка оценил действия полевых игроков «Динамо» в матче РПЛ со «Спартаком»
7 апреля «Динамо» на своем поле уступило «Спартаку» со счетом 1:2.
7 апреля «Динамо» на своем поле уступило «Спартаку» со счетом 1:2.
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Все полевые футболисты московского «Динамо» хорошо проявили себя в матче 23-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака». Такое мнение ТАСС высказал главный тренер «Динамо» Марцел Личка.
7 апреля «Динамо» на своем поле уступило «Спартаку» со счетом 1:2. Оба гола «Динамо» пропустило после ошибки вратаря Игоря Лещука.
«Я бы хотел оценить в этой игре команду. Потому что она достаточно отработала и в защите, не впускали Антона Зиньковского и Хесуса Медину, которые хорошо играют один в один, делают кроссы в штрафную, где был очень опасный Александр Соболев, — сказал Личка. — Можно сказать, что работа от защиты до нападающих была очень хорошая. Выделять одного игрока я не хочу, потому что я мог бы выделить всех — от Константина Тюкавина до Фабиана Бальбуэны».
«Кроме Лещука? К сожалению, Игорь нам не помог, да. Такое бывает», — добавил Личка.