«Таких игроков в РПЛ всего один или два». Радимов назвал главную кадровую потерю «Зенита»

Так, игру 24-го тура РПЛ пропустит полузащитник «Зенита» Вендел, который в матче 23-го тура с «Балтикой» (1:0) получил четвёртую жёлтую карточку в сезоне, из-за чего пропустит встречу с «быками». По мнению Радимова, это очень большая потеря, ведь игроков уровня Вендела в чемпионате России крайне мало.

«Вендел — это огромный плюс для команды, потому что это футболист, который умеет под давлением выводить матч. И не только за счёт передач, но и за счёт ведения. Таких футболистов у нас в чемпионате, может быть, один или два. Матчи в Краснодаре “Зениту” всегда даются. Это огромная потеря, потому что Вендел в форме, у него есть игровой ритм. Во‑вторых, это огромный мастер», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».