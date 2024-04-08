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11:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Дмитрий Булыкин: Матч с ЦСКА будет решающим для Галактионова

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем московском дерби «Локомотив» — ПФК ЦСКА в матче 24-го тура РПЛ.

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Дмитрий Булыкин: матч с ЦСКА будет решающим для Галактионова | Источник: Чемпионат.com

Игра состоится 13 апреля, начало матча — в 19:30 по московскому времени.

«Я думаю, что игра с ЦСКА будет решающей для Галактионова. Эта игра будет важнее для личного мнения Галактионова, чем с “Ахматом”. Я не знаю, какие мысли у Галактионова об уходе. Можем быть, всё это было сгоряча. Матч с ЦСКА будет показательным в плане игры, очков и что делать дальше Галактионову и клубу. Уже после матча нужно думать, как закончить этот чемпионат. Если выиграют, то будут хорошие шансы, нет — надо думать, что делать дальше», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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