В РФС рассмотрят оскорбительные скандирования болельщиков «Спартака» в адрес судьи

МОСКВА, 8 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит эпизод со скандированием болельщиками московского «Спартака» оскорбительных выражений в адрес судьи матча 23-го тура Мир — Российской премьер-лиги со столичным «Динамо». Об этом ТАСС сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

«Гильермо Абаскаль (главный тренер “Спартака” — прим. ТАСС) пришел на послематчевое интервью с опозданием на восемь минут — это нарушение регламента, — сказал Григорьянц. — Также “Спартак” задержался с выходом на поле перед началом второго тайма на две минуты. Будет рассмотрено скандирование болельщиками “Спартака” оскорбительных выражений в адрес судьи».