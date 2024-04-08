Футбольный клуб «Оренбург» направит доходы от матча РПЛ пострадавшим от паводка

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Оренбург» направит средства, вырученные от продажи билетов на матч 23-го тура Мир — Россйиской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином», на помощь пострадавшим в результате паводка. Об этом сообщает пресс-служба «Оренбурга».

В настоящее время сразу в нескольких регионах России складывается неблагоприятная паводковая обстановка. Наиболее сложная она в Оренбургской области из-за прорыва дамбы в Орске — втором по величине городе области — в ночь на 6 апреля. По последним данным, на территории региона, в том числе в Оренбурге, подтоплены около 10,1 тыс. домов и почти 18,5 тыс. участков. Из зон подтопления эвакуированы более 6,1 тыс. человек. В области объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. Пик паводка в Оренбурге ожидается 10 апреля.