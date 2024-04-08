Футбольный клуб «Оренбург» направит доходы от матча РПЛ пострадавшим от паводка
Также клуб сообщил, что перед началом игры будет организован пункт сбора вещей первой необходимости для пострадавших от паводка.
Также клуб сообщил, что перед началом игры будет организован пункт сбора вещей первой необходимости для пострадавших от паводка.
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Оренбург» направит средства, вырученные от продажи билетов на матч 23-го тура Мир — Россйиской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином», на помощь пострадавшим в результате паводка. Об этом сообщает пресс-служба «Оренбурга».
Также клуб сообщил, что перед началом игры будет организован пункт сбора вещей первой необходимости для пострадавших от паводка.
Игра «Оренбурга» и «Рубина» запланирована на 8 апреля, начало — в 17:00 мск. Как сообщил ТАСС спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев, встреча пройдет в штатном режиме.
В настоящее время сразу в нескольких регионах России складывается неблагоприятная паводковая обстановка. Наиболее сложная она в Оренбургской области из-за прорыва дамбы в Орске — втором по величине городе области — в ночь на 6 апреля. По последним данным, на территории региона, в том числе в Оренбурге, подтоплены около 10,1 тыс. домов и почти 18,5 тыс. участков. Из зон подтопления эвакуированы более 6,1 тыс. человек. В области объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. Пик паводка в Оренбурге ожидается 10 апреля.