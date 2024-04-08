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16:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«Крылья Советов» пожертвовали деньги в помощь людям, пострадавшим от теракта в «Крокусе»

Самарские «Крылья Советов» перечислили средства, вырученные с продажи памятных футболок матча 22-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1), в «Российский Красный Крест». Об этом сообщает пресс-служба клуба в своём телеграм-канале.

Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: PFCKS.RU

На матч 22 тура РПЛ футболисты «Крыльев Советов» вышли в памятных футболках, на которых логотипы, надпись «Самара» были выполнены в темных тонах, а также было нанесено изображение журавлей. Акция была посвящена жертвам теракта в «Крокусе».

В пятницу, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном рядом с МКАДом в Красногорске (Московская область), произошла стрельба и прогремел взрыв. Воскресенье, 24 марта, было объявлено днём общенационального траура. Больше 20 стран выразили соболезнования в связи с трагическими событиями. Некоторые зарубежные команды и сборные по футболу почтили память погибших минутой молчания.

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