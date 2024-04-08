Николай Заболотный: переход в «Спартак» не был местью «Зениту» | Источник: Чемпионат.com

— Почему выбрали именно «Спартак»?

— Агент предложил несколько вариантов. А о «Спартаке» я узнал в последний момент. Мне сказали приехал в Москву и ждать момента. Знал, что интересуются несколько московских клубов, но кто будет конкретно — без понятия. В итоге вечером звонок. И слова: «Мы встречаемся в офисе “Спартака”».

— И вы — «окей»?

— Я предполагал, что это самый очевидный сценарий. Родной клуб не предложил мне контракт, руки были развязаны. Это не было местью. Или чем-то ещё. «Спартак» предложил хорошие условия, это большой клуб. Мы с агентом посчитали, что это правильный шаг для карьеры.