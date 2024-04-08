Павел Мамаев: Лещука стоит поддержать, сейчас он ошибся, а завтра вытащит всю команду

«Матч классный. “Динамо” всю игру контролировало мяч, объективно “Спартаку” повезло. Игоря Лещука стоит поддерживать, сейчас он ошибся, а завтра вытащит всю команду. Этим и интересен футбол, он непредсказуем», — приводит слова Мамаева «Матч ТВ».

Матч между «Динамо» и «Спартаком» состоялся вчера, 7 апреля. Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Матч начался в 19:30 мск. Счёт открыл динамовец Луис Чавес с 11-метровой отметки. В составе «Спартака» дублем отметился Александр Соболев, встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:1. После 22 матчей чемпионата России «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 35 очков и расположился на шестой строчке.