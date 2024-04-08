«Оренбург» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Футбольный клуб «Оренбург» и казанский «Рубин» объявили стартовые составы команд на матч 23-го тура российской Премьер-Лиги.
Оренбург
РубинПремьер-лига: таблица и календарь
Футбольный клуб «Оренбург» и казанский «Рубин» объявили стартовые составы команд на матч 23-го тура российской Премьер-Лиги.
Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 17:00 по московскому времени.
Состав «Оренбурга»: Сысуев, Гогличидзе, Адамов, Хотулев, Перес, Томпсон, Михайлов, Вера, Флорентин, Воробьев, Мансилья.
Состав «Рубина»: Шамов, Кабутов, Грицаенко, Рожков, Ашурматов, Вуячич, Зотов, Иву, Вада, Ранджелович, Даку.