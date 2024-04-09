Сенсация от аутсайдера РПЛ! «Рубин» полгода не пропускал столько голов в чемпионате

Оренбург — Рубин — 3:0, обзор матча 23-го тура РПЛ, голы Воробьёва, Хотулёва, Марина, 8 апреля 2024 года | Источник: ФК «Оренбург»

«Рубин» после возвращения из Первой лиги проводит классный сезон. Казанцы цепляются за место в топ-5, хотя на старте РПЛ шли разговоры об увольнении тренера Рашида Рахимова. «Оренбург» же борется за выживание. Весну команда Давида Деограсии начала неплохо, набрав пять очков в трёх турах. В домашней встрече с «Рубином» появился классный шанс добавить в копилку ещё одну победу.

Веселье началось со старта игры. За первые 10 минут «Оренбург» и «Рубин» обменялись голами. Правда, судья Владислав Безбородов не засчитал оба. Сначала в офсайде оказался форвард казанцев Мирлинд Даку. А на 10-й минуте из очевидного положения вне игры отличился Брайан Мансилья.

«Оренбург» вначале выглядел интереснее и опаснее. Хоть «Рубин» и был фаворитом, хозяева показывали, что им очки нужнее. Активно действовали фланги «Оренбурга», также команда неплохо работала в атаке вторым темпом. Приличный дальний удар получился у полузащитника оренбуржцев Ярослава Михайлова, но мяч прошёл рядом со штангой. «Рубин» периодически пытался отвечать, выбегая в быстрые атаки. Но не лучшее выступления показывало нападение казанцев. У «Рубина» в целом 20 голов в сезоне — один из худших результатов РПЛ.

Первый тайм не подарил море моментов, но удивил игровым преимуществом «Оренбурга». Всё же «Рубин» борется за место в топ-5, а подобные перформансы не приближают их к цели. Деограсия был обязан придумать в перерыве, как задавить казанцев. Но второй тайм начался с резвой игры «Рубина». Команда Рахимова атаковала, прессинговала, хотя и хватило её только минут на 10.

Затем — удачный период для «Оренбурга». На 58-й минуте хозяева открыли счёт: после затяжной атаки Гогличидзе навесил в штрафную «Рубина» с левого фланга, а Дмитрий Воробьёв классно пробил головой по воротам Егора Шамова. Один из самых красивых мячей тура!

Затем «Рубин» вернул инициативу. Но «Оренбург» уже получил удобный счёт, что позволяло им играть на контратаках и сесть в низкую оборону. «Рубин» не позволял оренбуржцам владеть мячом, прессинговал, рассчитывал на вертикальные атаки и стандарты. А «Оренбург» успешно разрушал все угрозы. Так и не вспомнишь действительно острых моментов в исполнении «Рубина». «Оренбург» за три прошедших весенних тура пропустил всего один мяч. Поэтому «Рубину», обладающему не самой мощной атакой в лиге, приходилось тяжело.

Зато «Оренбург» пережил давление казанцев, а в конце наказал команду Рахимова дважды! Сначала Данила Хотулёв отправил мяч в ворота Шамова после углового. Защитник классно ворвался в штрафную и пробил под перекладину. А почти в следующей атаке, спустя всего минуту, «Оренбург» забил ещё. Хозяева совершили отбор на своей половине и убежали в быстрый отрыв: мяч получил Химми Марин, оказавшийся один на один с вратарём «Рубина». Из не самой простой позиции форвард пробил Шамова, сделав счёт разгромным. Безбородов проверил момент на офсайд — всё чисто.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241073&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

3:0 — повторение крупнейшей победы «Оренбурга» в сезоне (в сентябре 2023-го с таким же счётом обыграли дома «Сочи»). А «Рубин» пропустил три гола в РПЛ впервые с середины сентября, когда влетел «Зениту» с аналогичным счётом.