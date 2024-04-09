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02:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Нагучев сомневается в том, что Янсен поможет «Спартаку»

Футбольный комментатор Роман Нагучев прокомментировал информацию о возможном назначении нидерландского специалиста Паскаля Янсена на пост главного тренера московского «Спартака».

Премьер-лига: таблица и календарь
Источник: AFP 2023

«Паскаль Янсен — это примерно то же самое, что Йоррит Хендрикс, только тренер. Слишком голландский для чемпионата России и “Спартака” в частности. С АЗ он мог быть выше в таблице, но всякий раз отпускал очень простых соперников в самый ответственный момент. А это у “Спартака” и без Янсена каждый сезон… У него неплохо опыт работы в лучших академиях Нидерландов и, возможно, он мог бы стать отличным боссом красно-белой академии, но большой вопрос сумеет ли Янсен стать главным в нестабильной команде, где принимают много импульсивных решений, да ещё и под страшным давлением ежегодных ожиданий и неудач», — написал Нагучев в своём телеграм-канале.

Сейчас главным тренером московского «Спартака» является Гильермо Абаскаль. Он возглавляет красно-белых с 2022 года. Действующее трудовое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025-го.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что в случае отставки Гильермо Абаскаля новым главным тренером «Спартака» с большой долей вероятности станет именно нидерландский специалист Паскаль Янсен.

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