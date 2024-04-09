Нагучев сомневается в том, что Янсен поможет «Спартаку»

«Паскаль Янсен — это примерно то же самое, что Йоррит Хендрикс, только тренер. Слишком голландский для чемпионата России и “Спартака” в частности. С АЗ он мог быть выше в таблице, но всякий раз отпускал очень простых соперников в самый ответственный момент. А это у “Спартака” и без Янсена каждый сезон… У него неплохо опыт работы в лучших академиях Нидерландов и, возможно, он мог бы стать отличным боссом красно-белой академии, но большой вопрос сумеет ли Янсен стать главным в нестабильной команде, где принимают много импульсивных решений, да ещё и под страшным давлением ежегодных ожиданий и неудач», — написал Нагучев в своём телеграм-канале.