Станислав Черчесов рассказал, где хочет работать

«Из российских клубов — да. А из зарубежных есть звонки, надо пообщаться, приехать, прилететь. Когда ты чувствуешь, что это не твоё, смысл время своё и их забирать? Много было звонков, ситуаций, когда просили о встрече. Хочется пока в это неспокойное время не где‑то работать, а у себя в стране и быть полезным своей стране. На сегодняшний день никаких серьёзных разговоров на эту тему нет. Я не форсирую, любой клуб и любой тренер должен для таких вещей созреть», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».