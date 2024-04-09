Андрей Мостовой: Кузяев зовёт во Францию. Но главное, чтобы он сам не вылетел | Источник:

— Зовёт. Главное, чтобы он сам не вылетел, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

В нынешнем сезоне Кузяев принял участие в 28 матчах за «Гавр» во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. После 28 туров чемпионата Франции «Гавр» заработал 28 очков и расположился на 14-й строчке в турнирной таблице.