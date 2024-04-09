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10:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Аршавин считает, что Кукуян верно назначил пенальти «Уралу» в матче с «Крыльями Советов»

Бывший российский футболист Андрей Аршавин поделился мнением о решении арбитра Павла Кукуяна поставить пенальти в ворота екатеринбургского «Урала» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

Урал
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
Аршавин считает, что Кукуян верно назначил пенальти «Уралу» в матче с «Крыльями Советов» | Источник: Чемпионат.com

В субботу, 6 апреля, самарцы одержали победу со счётом 2:1. Решающий мяч забил босниец Амар Рахманович, который реализовал пенальти на 79-й минуте матча.

«В динамике похоже на симуляцию. Если честно, без VAR можно было поставить удар от ворот и никаких бы проблем не было, но для VAR понятно, что касание Помазуна и Горшкова было. Обратная сторона луны, когда рефери разрешили наказывать за симуляцию жёлтой карточкой, это вошло в моду. По большому счёту здесь больше пенальти, чем жёлтая карточка за симуляцию Горшкова», — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».

По завершении игры с «Крыльями Советов» президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал работавшую на матче судейскую бригаду, назвав главного арбитра встречи «негодяем». «Урал» по состоянию на сегодняшний день располагается на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 20 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Виктора Гончаренко сыграет с московским «Динамо» на домашней арене. Встреча состоится в воскресенье, 14 апреля. Стартовый свисток судьи раздастся в 14:15 по московскому времени.

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