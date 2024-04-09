Аршавин считает, что Кукуян верно назначил пенальти «Уралу» в матче с «Крыльями Советов»

«В динамике похоже на симуляцию. Если честно, без VAR можно было поставить удар от ворот и никаких бы проблем не было, но для VAR понятно, что касание Помазуна и Горшкова было. Обратная сторона луны, когда рефери разрешили наказывать за симуляцию жёлтой карточкой, это вошло в моду. По большому счёту здесь больше пенальти, чем жёлтая карточка за симуляцию Горшкова», — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».