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11:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-игрок «Спартака» Тихонов: Вопрос по Абаскалю давно назрел

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов, ныне возглавляющий красноярский «Енисей», поделился мыслями о возможной отставке испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Экс-игрок «Спартака» Тихонов: вопрос по Абаскалю давно назрел | Источник: Чемпионат.com

«Много разговоров на тему, нужен ли Абаскаль. Это серьёзный вопрос. Мне непросто говорить об этом как тренеру. Нужно понимать, что происходит внутри, какое доверие руководства к Абаскалю.

Моё мнение: вопрос давно назрел. Каждый год какие‑то завышенные амбиции и ожидания. И ничего не происходит. Значит, нужно делать что‑то наверху», — заявил Тихонов в эфире «Матч ТВ».

Ранее в СМИ ходили слухи о том, что «Спартак» близок к увольнению главного тренера Гильермо Абаскаля. Действующее трудовое соглашение Абаскаля с московским «Спартаком» рассчитано до июня 2025 года. Красно-белых он возглавляет с 2022 года.

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«Спартак» после 22 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги занимает шестое место, набрав 35 очков. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который после аналогичного количества матчей набрал 44 очка.

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