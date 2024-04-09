Экс-игрок «Спартака» Тихонов: Вопрос по Абаскалю давно назрел

«Много разговоров на тему, нужен ли Абаскаль. Это серьёзный вопрос. Мне непросто говорить об этом как тренеру. Нужно понимать, что происходит внутри, какое доверие руководства к Абаскалю.



Моё мнение: вопрос давно назрел. Каждый год какие‑то завышенные амбиции и ожидания. И ничего не происходит. Значит, нужно делать что‑то наверху», — заявил Тихонов в эфире «Матч ТВ».