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11:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Личка оценил шансы Тюкавина в бомбардирской гонке: Догнать Кассьерру будет тяжело

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в разговоре с «СЭ» поделился мнением о перспективах нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в бомбардирской гонке.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

После 23-го тура в гонке бомбардиров лидирует нападающий «Зенита» Матео Кассьерра, у которого 15 голов, у Тюкавина — 9.

«Хорошо помню, что перед сезоном мы разговаривали и шутили, что в этом сезоне он должен забить 12 голов. Не хватает еще 3. Конечно, хотелось бы, чтобы он забил минимум 12. Мог и в игре со “Спартаком” — был очень красивый момент, когда он бил со своей половины. Хорошо, что он увидел этот шанс и попытался забить — это мастерство. Уверен, что Тюка может забить 12 и больше мячей. Догнать Кассьерру будет тяжело, потому что “Зенит” — сильная команда, и он — хороший нападающий. Но думаю, что Кассьерра уже успел выиграть бомбардирскую гонку», — сказал Личка «СЭ».

После 22 туров «Динамо» с 38 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером РПЛ является «Зенит», у которого 44 очка. На второй позиции располагается «Краснодар» с 43 баллами.

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