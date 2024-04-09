Пименов: Первая ошибка Лещука дала импульс «Спартаку», команда поймала кураж

«Динамо» в матче со «Спартаком» контролировало игру и создало много моментов, но две ошибки Лещука привели к поражению. Первая ошибка дала импульс «Спартаку», после чего команда была окрылена и поймала кураж. Отрыв в шесть очков от «Динамо» — хороший задел для «Зенита», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.