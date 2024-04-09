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11:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Пименов: Первая ошибка Лещука дала импульс «Спартаку», команда поймала кураж

Бывший российский футболист Руслан Пименов подвёл итоги матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Динамо» (2:1).

Спартак
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Пименов: первая ошибка Лещука дала импульс «Спартаку», команда поймала кураж | Источник: Чемпионат.com

Также Пименов высказался о результативных ошибках голкипера бело-голубых Игоря Лещука, допущенных им в этой игре.

«Динамо» в матче со «Спартаком» контролировало игру и создало много моментов, но две ошибки Лещука привели к поражению. Первая ошибка дала импульс «Спартаку», после чего команда была окрылена и поймала кураж. Отрыв в шесть очков от «Динамо» — хороший задел для «Зенита», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Во время загрузки произошла ошибка.

Матч между «Динамо» и «Спартаком» состоялся 7 апреля. Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

Динамо
1:2
Первый тайм: 1:0
Спартак
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