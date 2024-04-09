Алжирский футболист Сенхаджи начал изучать русский язык после перехода в «Факел»

Источник: Соцсети

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Родившийся во Франции и имеющий гражданство Алжира защитник Райан Сенхаджи начал изучать русский язык после перехода в воронежский футбольный клуб «Факел». Об этом игрок рассказал ТАСС.

Сенхаджи перешел в «Факел» в январе 2024 года.

«Переход в “Факел” — топ для меня, потому что это большой шаг в моей карьере, — сказал Сенхаджи. — До этого у меня был шанс подписать контракт с командой второго дивизиона Франции. Но Российская премьер-лига лучше, чем второй по силе чемпионат во Франции. Сейчас с адаптацией все хорошо, каждый в команде помогает мне набирать форму. Я надеюсь, что полностью адаптируюсь до конца сезона».

«Я пробую изучать русский язык. Сейчас я планирую взять несколько курсов. Я знаю не только плохие слова на русском языке, уже сейчас я знаю несколько хороших слов. Некоторые футболисты не понимают английский язык, я пытался говорить с ними на русском. Поэтому могу сказать, что я знаю несколько слов на начинающем уровне», — добавил футболист.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241081&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.