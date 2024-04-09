Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Арсенал
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал
Манчестер Сити
Футбол. Премьер-лига
8.04
Оренбург
Рубин
30
Футбол. Первая лига
8.04
Химки
Арсенал
32
Футбол. Зарубежный
8.04
Удинезе
Интер
12
Футбол. Еврокубки
10.04
Атлетико
Боруссия Д
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
8.04
Оренбург
Рубин
30
7.04
Динамо
Спартак
12
7.04
Зенит
Балтика
10
7.04
Ахмат
Локомотив
02
7.04
ЦСКА
Факел
41
6.04
Ростов
Сочи
22
6.04
Пари Нижний Новгород
Краснодар
34
6.04
Урал
Крылья Советов
12
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:39 (мск), источник: ТАСС

«Оренбург» готовится к игре с клубом «Пари Нижний Новгород» в штатном режиме

Встреча между командами пройдет 14 апреля.

Оренбург
Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Официальная страница ФК "Оренбург" в VK

МОСКВА, 9 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты «Оренбурга» готовятся к домашнему матчу 24-го тура Мир — Российской премьер-лиги с клубом «Пари Нижний Новгород» по плану, никаких изменений пока нет. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор оренбургской команды Дмитрий Андреев.

В понедельник «Оренбург» дома обыграл «Рубин» со счетом 3:0. Ранее в клубе сообщили, что направят средства, вырученные от продажи билетов на этот матч, на помощь пострадавшим в результате паводка. Перед игрой был организован пункт сбора вещей первой необходимости для пострадавших.

«Мы готовимся к матчу с клубом “Пари Нижний Новгород” в штатном режиме. Сейчас ситуация нормальная, такая же, как вчера. Пока никаких изменений нет», — сказал Андреев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча между командами пройдет 14 апреля.

Читайте также от «ТАСС»
Ирина Винер: народ не простит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе
Елистратов: их не беспокоит отсутствие россиян, это нужно принять как данность
"Очень жаль для всех и нашего хоккея, что мы едва не потеряли его"
Бах: миром управляют политики, а не мы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь