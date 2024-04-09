«Оренбург» готовится к игре с клубом «Пари Нижний Новгород» в штатном режиме
Встреча между командами пройдет 14 апреля.
Встреча между командами пройдет 14 апреля.
МОСКВА, 9 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты «Оренбурга» готовятся к домашнему матчу 24-го тура Мир — Российской премьер-лиги с клубом «Пари Нижний Новгород» по плану, никаких изменений пока нет. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор оренбургской команды Дмитрий Андреев.
В понедельник «Оренбург» дома обыграл «Рубин» со счетом 3:0. Ранее в клубе сообщили, что направят средства, вырученные от продажи билетов на этот матч, на помощь пострадавшим в результате паводка. Перед игрой был организован пункт сбора вещей первой необходимости для пострадавших.
«Мы готовимся к матчу с клубом “Пари Нижний Новгород” в штатном режиме. Сейчас ситуация нормальная, такая же, как вчера. Пока никаких изменений нет», — сказал Андреев.
Встреча между командами пройдет 14 апреля.