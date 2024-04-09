В «Спартаке» опровергли информацию об увольнении тренера Абаскаля
Ранее СМИ сообщали, что испанца на посту главного тренера красно-белых с большой долей вероятности заменит нидерландец Паскаль Янсен.
Ранее СМИ сообщали, что испанца на посту главного тренера красно-белых с большой долей вероятности заменит нидерландец Паскаль Янсен.
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Информация о готовящемся увольнении испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского футбольного клуба «Спартак» не соответствует действительности. Об этом журналистам сообщили в клубе.
8 апреля портал «Чемпионат» сообщил, что Абаскаля на посту главного тренера красно-белых с большой долей вероятности заменит нидерландец Паскаль Янсен.
«Появившаяся в СМИ информация о смене тренера не соответствует действительности. Команда под руководством Гильермо Абаскаля готовится к следующему матчу», — сообщили в клубе.
Абаскалю 34 года, «Спартак» он возглавляет с середины 2022 года. 3 апреля генеральный директор красно-белых Олег Малышев заявил о доверии руководства клуба испанскому специалисту.
«Спартак» набрал 35 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата страны.