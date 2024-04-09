Главное в тренере: останется ли Абаскаль в «Спартаке» до конца сезона | Источник: Известия

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль откровенно проваливается этой весной. Результаты не впечатляют, а сам испанец ударился в философию и генерирование запоминающихся цитат. Всё выглядит так, будто дело идет к отставке, но пока Гильермо продолжает работать, несмотря ни на что. Во вторник, 9 апреля, в клубе заявили, что информация о смене тренера, проходившая в СМИ, не соответствует действительности, а команда под руководством Абаскаля готовится к следующему матчу.

Худшая сухая серия в истории

На самом деле весна для красно-белых началась относительно неплохо. На фоне истории с Промесом, задержанным в ОАЭ, а также в отсутствие Абаскаля состоялся выезд в Петербург. И прошел он успешно — «Спартак» сыграл с «Зенитом» добротно, не пропустил и увез с «Газпром Арены» ничью. Учитывая, что до этого последний раз красно-белые не уступали в Северной столице еще в 2018 году, приемлемо. И даже достойно. А вот дальше случился двойной шок. Сначала домашнюю арену не аттестовала комиссия РПЛ — «Спартаку» пришлось принимать «Факел» в «Лужниках». А там гости из Воронежа оказались сильнее — пусть москвичи и доминировали по статистике, команда Сергея Ташуева действовала острее, а пенальти и автогол Пруцева принесли ей победу. Москвичи же не забили во втором матче подряд.

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Серию прервала ответная четвертьфинальная кубковая встреча с «Оренбургом» — там красно-белые оттоптались по полной, победив 3:1. Но в РПЛ снова случилась осечка — 0:0 дома с «Уралом», три игры подряд без голов в лиге и повторение клубного антирекорда. Накануне дерби с «Динамо» Абаскаль говорил на пресс-конференции: «Надо ворота побольше сделать. У нас есть подходы, моменты. Так что голы обязательно придут. Чем больше зацикливаешься на этом, тем хуже. Нужно просто быть сконцентрированным в нужный момент».В Петровском парке красно-белых прорвало — два мяча они забили (пусть и после ошибок вратаря Лещука), этого хватило для победы. Формально антирекорд не обновился. Хотя, как подсчитал статистик «Спорт-Экспресса» Кирилл Бурдаков, по минутам без голов Гильермо обошел всех — при и.о. Дмитрии Гунько спартаковцы в 2014-м не могли забить 351 минуту, сейчас при Абаскале — 383.

Начали с цитат

Очевидно, после такого выступления к Гильермо появились вопросы. Но у него были ответы, причем оригинальнее некуда. Например, 10 марта, говоря о том, почему команда лучше играет без него: «Можете спросить у вашей жены, счастлива ли она больше без вас. Я встречал много умных людей с особенными моментами в жизни, которые использовали нужные слова. Это было примером для других становиться лучше. Мой брак со “Спартаком” дал трещину? Еще будут вопросы?»Или 30 марта, говоря о составе красно-белых на матч с «Уралом»: «Стартовый состав не зависит от тех людей, которые пишут что-то, хотят чего-то — чего-то плохого, навредить. Стартовый состав подсказывает мне Бог. Как он решает — мы делаем то же самое».

После игры с «Динамо» 7 апреля, когда Абаскаля спросили о слухах о возможном увольнении, он сказал: «Не переживайте. Я сейчас приду домой, съем суши и лягу спать».

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За полтора месяца таких интересных ответов набралось более десяти. О том, как команда относится к таким речам, свидетельствует реакция хавбека Антона Зиньковского после победы над бело-голубыми: на вопрос журналиста об отношении в коллективе к цитатам Абаскаля футболист отвечал, с трудом сдерживая смех.

При этом Зиньковский поддержал тренера: «По результатам было не очень удачно, но атмосфера нормальная, рабочая. Подводных игр и камней нет, у нас очень тяжелый календарь. Надо меньше травмироваться, болеть и больше работать. Будем ли биться за Абаскаля? Мы каждый матч бьемся и в следующем будем».Тео Бонгонда тоже высказался за испанца: «Я чувствую себя хорошо в команде. Всякий раз, когда буду нужен Абаскалю, стану прикладывать максимум усилий… Люблю “Спартак” и всё, что связано с этим клубом. Прикладываю максимум усилий, чтобы вернуться полноценно. Думаю, Абаскаль дает нам свободу в игре. Мы не можем говорить о тренере, но на поле мы одно целое».

Увольняют или нет

Прямо по ходу игры с «Динамо», поначалу складывавшейся для «Спартака» неудачно, журналист Иван Карпов у себя в Telegram-канале сообщил, что решение об увольнении Абаскаля принято и будет исполнено на этой неделе (8−14 апреля) вне зависимости от результата матча. «Спартак» победил, но Карпов продолжил стоять на своем и даже дал свой расклад по кандидатурам. Так, среди вариантов — Черчесов (за него якобы выступает глава МИДа Сергей Лавров, давний болельщик красно-белых), экс-тренер «Краснодара» Владимир Ивич (его будто бы поддерживает Александр Матыцин, председатель СД «Спартака») и экс-тренер «АЗ» Паскаль Янсен — это якобы кандидатура спортивного директора Томаша Амарала.

— Абаскаль должен уйти, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци. — При нем команда не становится стабильнее. Его надо было еще раньше убирать. Этот сезон можно считать провальным. Если бы этим составом руководил Ивич, то команда бы боролась за золото.

Тем не менее во вторник «Спартак» обрубил все разговоры, заявив, что Абаскаль продолжает свою работу. «Появившаяся в СМИ информация о смене тренера не соответствует действительности. Команда под руководством Гильермо Абаскаля готовится к следующему матчу», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241041&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В клубе уже высказывались на тему доверия главному тренеру. После поражения от «Зенита» в Кубке с журналистами поговорил генеральный директор красно-белых Олег Малышев: «Некорректно говорить, есть ли сейчас доверие к Абаскалю или нет. Сейчас он тренер нашего клуба. Но мы недовольны местом в таблице и игрой весной. Команда тоже недовольна. Игроки хотят исправить ситуацию. Гильермо готовит команду. На данный момент он наш тренер. Если Абаскаль исправит ситуацию, значит, он хорошо работает».

— Я не особо верю, что Абаскаля уберут по ходу сезона, особенно после победы над «Динамо», — отметил в разговоре с «Известиями» известный комментатор Геннадий Орлов. — Где логика? Какой смысл расставаться с ним на этой неделе? Всё равно сезон уже потерян. Пусть доработает до конца чемпионата и спокойно уйдет. Вы можете мне назвать вариант? Кто вместо него? Черчесов? Что он сделает за оставшиеся восемь туров? Станет чемпионом? Один шанс из тысячи! Нет, золото он не возьмет. За титул борются только две команды. По-моему, это очевидно.

В ближайшем матче «Спартак» играет с «Сочи», который при Роберто Морено еще не проигрывал в РПЛ. Вполне вероятно, что в выходные разговоры об испанском специалисте разгорятся с новой силой.