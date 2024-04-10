«Спартак — его любимая команда». Как дела у сына Аршавина?

Арсений Аршавин в Спартаке — видео голов, как дела, перейдёт ли в Зенит, что говорит Андрей Аршавин, сын Барановской | Источник: Чемпионат.com

Арсений Аршавин уже четвёртый год играет в футболке с ромбиком. И у него неплохо получается. Были и победы в соревнованиях на детском уровне, а иногда мальчик совершает очень крутые для своего возраста вещи. На недавнем турнире на призы Олега Романцева пацан закрутил с углового прямо в ворота — оформил «сухой лист». Ещё и с левой. А после очутился в объятиях партнёров. Выглядело эффектно.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240971&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Спартак» (U12) не смог забрать трофей и в итоге занял седьмое место. А сам Аршавин-младший, играющий в атаке, на турнире отметился только этим результативным действием. Но ничего страшного — если всё здорово пойдёт и дальше, титулы и яркие голевые действия обязательно придут.

Аршавина-младшего для «Спартака» отсматривал Родионов. По просьбе Шоха

Арсений — младший сын Андрея. Ещё от брака с Юлией Барановской. Пара давно не вместе, а мальчик живёт с мамой в Москве. В детстве он пробовался в школе ЦСКА, но туда его по неизвестным причинам не взяли. А в 2020-м Арсения пригласили на просмотр в «Спартак». Отчасти случайно. Сама Барановская признавалась, что не придавала значения названию академии и воспользовалась советом бывшего члена исполкома РФС Рохуса Шоха.

Моя помощь заключалась лишь в том, чтобы просто попросить Сергея Родионова оценить футбольные качества Арсения. Он проходил просмотр больше месяца, и только после его окончания тренерский штаб академии принял решение зачислить Аршавина-младшего. Его определили в группу 2011 года, хотя он родился в 2012-м, и целый год тренировался с детьми 2011-го. Рохус Шох Бывший член исполкома РФС

Сам Родионов очень аккуратно оценивал перспективы Аршавина. Говорил лишь, что по манере бега сын похож на отца, про хорошую левую, но в то же время логично объяснял: ответы на основные вопросы даст только время. Ведь вообще не факт, что парень захочет связать жизнь с футболом. Однако любовь к «Спартаку» появилась, похоже, быстро. Уже в 2021 году он выводил за руку на поле Кристофера Мартинса. Как раз в игре с «Зенитом», когда сам Андрей был на стадионе. Интересный троллинг. Но и Аршавин-старший отреагировал с юмором: «Я сижу с двумя своими другими детьми, они болеют за “Зенит”, а враги пока в другой ложе».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241081&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Аршавин уже переманивал сына в «Зенит». Но тот не поддаётся

Андрей с самого начала отстранился от этой истории. Рассказывал, что сейчас совсем не важно, где играет его сын. Главное — чтобы ему это нравилось. Но, естественно, не обходилось без вопросов о переходе Арсения в «Зенит». Аршавин-старший объяснял, что это невозможно, ведь тогда сыну придётся переехать в Петербург. Сам отец готов к этому, а вот Барановская — вряд ли.

В 2022-м Аршавин подтвердил, что хотел бы видеть сына в клубе, где он работает.

«Хотел бы, чтобы он занимался в “Зените”, но, к сожалению, ему уже так промыли мозги в “Спартаке”, что он стал как истинный спартаковец», — говорил функционер клуба Sport24.

А в 2023-м Андрей признался, что даже убеждал сына переехать в Петербург. Ведь, по его мнению, рано или поздно это всё равно случится.

Пока не знаю, как может сложиться его карьера. Мало игр его видел, трудно дать оценку. Мы его уговаривали перейти в «Зенит», но он не уговаривается. Очень предан «Спартаку», живёт этим. «Спартак» — его любимая команда, не представляет себя больше нигде. Шутим на эту тему. Говорю: «Рано или поздно всё равно окажешься в “Зените”, чего выпендриваешься?». Андрей Аршавин Член правления «Зенита»

После «сухого листа» отец отреагировал скромно. Вот цитата для «Матч ТВ»: «Порадовался за сына, но никак не поздравлял. Думаете, он первый гол в карьере забил? Надеюсь, он так каждую неделю забивает».

Но пока Аршавин-младший делает это в красно-белой футболке. И в ближайшее время точно не собирается менять свою жизнь.