Как Семаку заменить Вендела в Краснодаре? Есть три варианта | Источник: Спорт-Экспресс

У сине-бело-голубых достаточно жесткий стартовый состав. Сергей Семак никогда не был фанатом активной ротации, а этой весной делает лишь минимальные изменения. Например, в матче с «Балтикой» не мог сыграть Дуглас Сантос, поэтому в основе появился Алип, а также отлично проявивший себя в Кубке Педро.

Московский матч со «Спартаком» показал, почему тренерский штаб старается не трогать основу лишний раз. В первом тайме за «Зенит» играли многие резервисты, которые не справились с задачей и ушли на перерыв, уступая в счете. Затем на поле вышли Вендел с Нино и заметно усилили игру сине-бело-голубых.

В ближайшую субботу «Зениту» предстоит едва ли не важнейший матч сезона — в гостях против «Краснодара», отстающего от лидера всего на одно очко. Однако Вендел в нем не сыграет из-за перебора желтых карточек. Впервые за весеннюю часть чемпионата их тройка с Барриосом и Клаудиньо будет разбита, а сам Вендел окажется вне основы на матч РПЛ впервые с августа. Семаку придется поломать голову, чтобы придумать, кем заменить хавбека.

С этой зимы «Зенит» вернулся на любимую схему Семака — 4−3−3. В первом тайме кубкового матча со «Спартаком» петербуржцы отошли от нее, но в чемпионате придерживаются широкой расстановки. Маловероятно, что тренерский штаб решит отказаться от нее в Краснодаре, учитывая негативный опыт той игры с красно-белыми. К тому же «быки» наверняка выберут ту же тактику, а это удобно для распределения ролей.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 24, 13.04.2024, 17:00 Краснодар - Зенит -

У «Зенита» нет прямой альтернативы Венделу, потому что никто в команде не умеет так же эффективно продвигать мяч. Нельзя забывать и о том, что атакующая и средняя линии сине-бело-голубых наверняка будут латиноамериканскими, а Вендел каждого из партнеров понимает с полуслова.

Однако по позиции замены у петербуржцев все же есть. Прежде всего речь о Коваленко и Ахметове. У каждого из них примерно равные шансы выйти на поле и схожий функционал, однако оба невнятно сыграли в том матче со «Спартаком».

У Ахметова чуть больше шансов, ведь он зимой перешел в «Зенит» как раз из «Краснодара» и хорошо знает слабые места оппонентов. Коваленко был одним из лучших на сборах, но весной еще ни разу не выходил на поле в матче чемпионата. Александр слабо сыграл против «Спартака» в Кубке и был справедливо заменен, однако он занимал непривычную позицию на фланге, что его частично оправдывает. Очевидно, что Коваленко будет максимально мотивирован — доказать себе, тренеру и болельщикам, что матч в Москве был недоразумением.

Менее вероятный вариант — выход 34-летнего Ерохина, которому будет недоставать скорости в дуэлях с мобильными полузащитниками «Краснодара». В появление на поле 19-летнего Васильева тоже верится с трудом, потому что он после тяжелой травмы провел на поле всего несколько минут — в минувшей встрече с «Балтикой». К тому же Дмитрий — в большей степени разрушитель и альтернатива Барриосу.

Дуглас Сантос пропустил встречу с «Балтикой» из-за небольших проблем со здоровьем, но, как заверил Семак, к следующему матчу капитан будет готов. Допускаю, что бразильцу специально предоставили отдых, ведь он, как и Вендел, «висел» на желтых карточках.

В Краснодаре Дуглас в любом случае нужен. Из-за отсутствия бразильца и ссылки Кругового в «Зенит» — 2 левый фланг обороны в матче с «Балтикой» аврально закрывал Алип. Но Сантос может понадобиться и в центре поля, тем более что у него есть удачный опыт игры на позиции опорного полузащитника.

Дуглас точно добавит надежности, однако в позиционной атаке он почти бесполезен (в сравнении с Венделом). Из-за этого «Зениту» придется сменить конфигурацию в середине поля и опустить треугольник основанием вниз, как на схеме выше — Барриос с Дугласом формально займут места двух опорников, хотя Семак так играет крайне редко.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241081&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Это совсем не плохо. В матче с «Краснодаром» на кону стоит очень многое, так что Семак может избрать более оборонительную тактику и отказаться от претензий на мяч. У кубанцев одна из лучших средних линий в лиге: Сперцян с Кривцовым постоянно двигаются, а в матче с «Пари НН» в центр постоянно смещался Кади. Барриосу точно понадобится подмога.

Другое дело, что Алипу будет тяжело играть против того же Кади и Волкова на своем фланге. В минувшую субботу он впервые в российской карьере с первых минут вышел на позиции левого защитника.

Существует и альтернативный вариант обороны, если не выздоровеет Марио Фернандес, в котором Караваев сыграет слева, а Эракович — справа.

Чрезвычайно рискованный вариант. Матч со «Спартаком» показал, что команда за зиму забыла, как действовать в блоке 3-Х-Х. И это логично, ведь на протяжении всех сборов «Зенит» делал ставку на 4−3−3.

Какие здесь могут быть плюсы? «Зенит» получит дополнительного игрока в обороне и свяжет Кордобу, а также получит преимущество на флангах. Оласа и особенно Волков любят убегать вперед, так что сине-бело-голубые смогут больно колоть черно-зеленых фланговыми контратаками.

Но минусов здесь все же больше. Клаудиньо будет наделен оборонительной работой, которую он не любит, да и вообще высок риск того, что «Зенит» проиграет центр поля: у Черникова, Кривцова и Сперцяна будет много пространства, а Барриос устанет опекать троих. Если бы сине-бело-голубые умели действовать вторым номером и активно практиковали контратакующую игру, то подобный вариант можно было рассмотреть. А так — вряд ли.

Вывод прост: без Вендела «Зениту» точно придется пойти на компромисс с самим собой и где-то ужиматься. Вопрос состоит не в том, кем и как заменить бразильца, а как минимизировать риски, связанные с его потерей.