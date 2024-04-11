Бывший форвард «Спартака» Давыдов назвал имя нового русского Месси
Бывший нападающий московского «Спартака» Денис Давыдов назвал имя самого талантливого российского футболиста на данный момент.
Бывший нападающий московского «Спартака» Денис Давыдов назвал имя самого талантливого российского футболиста на данный момент.
Напомним, экс-владелец «Спартака» Леонид Федун в свое время назвал Давыдова «Русским Месси» — прозвище крепко прилипло к футболисту.
— Кто тебе симпатичен, кого видишь потенциальной новой звездой российского футбола?
— Новым Месси?
— Как тебе комфортнее.
— Очевидно, Тюкавин. Это лучший нападающий страны, лучший российский форвард. Мне очень он нравится, я уже давно слежу за ним, еще с момента его дебюта. Мне нравится, как он открывается, завершает, ставит спину. Для меня он и Чалов — лидеры нашей атаки на долгие годы, — заявил Давыдов в эфире «Матч Премьер».
В нынешнем сезоне 21-летний Константин Тюкавин провел за «Динамо» 28 матчей, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 12 миллионов евро.