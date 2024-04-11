Бывший форвард «Спартака» Давыдов назвал имя нового русского Месси

— Очевидно, Тюкавин. Это лучший нападающий страны, лучший российский форвард. Мне очень он нравится, я уже давно слежу за ним, еще с момента его дебюта. Мне нравится, как он открывается, завершает, ставит спину. Для меня он и Чалов — лидеры нашей атаки на долгие годы, — заявил Давыдов в эфире «Матч Премьер».