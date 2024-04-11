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01:08 (мск), источник: Sport24

Бывший форвард «Спартака» Давыдов назвал имя нового русского Месси

Бывший нападающий московского «Спартака» Денис Давыдов назвал имя самого талантливого российского футболиста на данный момент.

Спартак
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Бывший форвард «Спартака» Давыдов назвал имя нового русского Месси | Источник: РИА "Новости"

Напомним, экс-владелец «Спартака» Леонид Федун в свое время назвал Давыдова «Русским Месси» — прозвище крепко прилипло к футболисту.

— Кто тебе симпатичен, кого видишь потенциальной новой звездой российского футбола?

— Новым Месси?

— Как тебе комфортнее.

— Очевидно, Тюкавин. Это лучший нападающий страны, лучший российский форвард. Мне очень он нравится, я уже давно слежу за ним, еще с момента его дебюта. Мне нравится, как он открывается, завершает, ставит спину. Для меня он и Чалов — лидеры нашей атаки на долгие годы, — заявил Давыдов в эфире «Матч Премьер».

В нынешнем сезоне 21-летний Константин Тюкавин провел за «Динамо» 28 матчей, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 12 миллионов евро.

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