Ледяхов: «Федун спас “Спартак” от всех кризисов. Это знаковая фигура для клуба»

«Федун очень много сделал для “Спартака”. Я считаю, это знаковая фигура для клуба. Он спас команду от всех кризисов. А сейчас я даже не знаю, кто конкретно там руководит парадом. Говорят — “Лукойл”. Но пока в действиях клуба очень мало логики», — цитирует Ледяхова «Чемпионат».