Ледяхов: «Федун спас “Спартак” от всех кризисов. Это знаковая фигура для клуба»
Бывший футболист и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов выразил мнение о бывшем владельце «Спартака» Леониде Федуне.
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Бывший футболист и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов выразил мнение о бывшем владельце «Спартака» Леониде Федуне.
«Федун очень много сделал для “Спартака”. Я считаю, это знаковая фигура для клуба. Он спас команду от всех кризисов. А сейчас я даже не знаю, кто конкретно там руководит парадом. Говорят — “Лукойл”. Но пока в действиях клуба очень мало логики», — цитирует Ледяхова «Чемпионат».
Федун владел контрольным пакетом акций с 2004 по 2022 год. За это время клуб стал чемпионом России (2017), обладателем Кубка (2022) и Суперкубка России (2017).