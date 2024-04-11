Семак: в течение двух-трёх недель Марио Фернандес должен восстановиться | Источник: Чемпионат.com

По словам российского специалиста, Фернандес пропустит матч 24-го тура РПЛ с «Краснодаром», эта встреча пройдёт в субботу, 13 апреля.

«Марио Фернандес в этой игре нам не поможет — у него проблемы неврологического характера, но, думаю, в течение двух-трёх недель он уже сможет восстановиться и начать работать вместе с командой», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».