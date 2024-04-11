Вратарь «Зенита» Адамов: Все максимально сконцентрированны перед матчем в Краснодаре

«Мы прекрасно понимаем, что эта игра самая важная на этом отрезке. Не могу сказать, что есть какое-то давление или волнение. Мы готовимся, все максимально сконцентрированны. Сейчас у нас было чуть побольше времени на подготовку, тренерский штаб предоставил выходной, мы немного отдохнули. Все были этому рады — хотелось с семьей побыть. Готовимся к матчу в течение четырех дней. Думаю, это нормально. Все готовы», — приводит пресс-служба клуба слова Адамова.