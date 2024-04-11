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14:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вратарь «Зенита» Адамов: Все максимально сконцентрированны перед матчем в Краснодаре

Вратарь «Зенита» Денис Адамов рассказал о подготовке команды к матчу 24-го тура РПЛ с «Краснодаром».

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Зенит"

«Мы прекрасно понимаем, что эта игра самая важная на этом отрезке. Не могу сказать, что есть какое-то давление или волнение. Мы готовимся, все максимально сконцентрированны. Сейчас у нас было чуть побольше времени на подготовку, тренерский штаб предоставил выходной, мы немного отдохнули. Все были этому рады — хотелось с семьей побыть. Готовимся к матчу в течение четырех дней. Думаю, это нормально. Все готовы», — приводит пресс-служба клуба слова Адамова.

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет 13 апреля и начнется в 17.00 по московскому времени. На данный момент петербуржцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата России с 44 очками. «Быки» располагаются на второй строчке, отставая от сине-бело-голубых на 1 очко.

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