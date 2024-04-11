Ледяхов: Игра со «Спартаком» — знаковая для «Сочи». Выиграют — появится шанс вылезти

— «Сочи» с Морено ещё вообще не проигрывал.

— Не проигрывал, но и не выигрывал. А им нужно побеждать — у команды слишком мало очков. Хотя отставание от переходной зоны не такое большое — всего пять очков. В любом случае играть нужно до конца, а там видно будет. Сейчас «Сочи» предстоит знаковая игра — со «Спартаком». Если выиграют, появится шанс вылезти.