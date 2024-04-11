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14:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Ледяхов: Игра со «Спартаком» — знаковая для «Сочи». Выиграют — появится шанс вылезти

Экс-полузащитник и экс-тренер «Спартака» Игорь Ледяхов высказался в преддверии матча 24-го тура РПЛ, в котором красно-белые встретятся с «Сочи».

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Ледяхов: игра со «Спартаком» — знаковая для «Сочи». Выиграют — появится шанс вылезти | Источник: Чемпионат.com

— «Сочи» с Морено ещё вообще не проигрывал.
 — Не проигрывал, но и не выигрывал. А им нужно побеждать — у команды слишком мало очков. Хотя отставание от переходной зоны не такое большое — всего пять очков. В любом случае играть нужно до конца, а там видно будет. Сейчас «Сочи» предстоит знаковая игра — со «Спартаком». Если выиграют, появится шанс вылезти.

— А дальше у них «Урал», «Ахмат», «Факел» — все посильные соперники.
 — Правильно. Но «Урал», «Ахмат» — тоже там, борются за выживание. Эти игры для «Сочи» будут ещё сложнее, чем с лидерами. Я по себе это знаю — работал в похожих ситуациях. Соперники не будут играть в красивый футбол — они будут биться за результат, — сказал Ледяхов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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