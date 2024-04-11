Петржела оценил перспективы Алипа в «Зените»

«Вероятно, Алип в “Зените” потому, что у него там отличные финансовые условия — и поэтому казахстанца, наверное, не волнует, что играет там не так часто. Ему предстоит решить, что для него важнее — игровая практика или финансы», — цитирует Петржелу Legalbet.kz.