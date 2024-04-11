Игонин: «Зенит» — народная команда

По словам Игонина, народность команды определяется количеством и географией болельщиков, а за «Зенит» болеют даже в Москве, где есть множество своих футбольных клубов.

«Я знаю одно-два места в Москве, где собираются только болельщики “Зенита”, где они смотрят футбол под хорошую атмосферу. Вот, что называется народная команда.



“Зенит” может быть народной командой? Так он и есть народная команда. Всё определяется любовью болельщиков, их количеством и, самое главное, — количеством, которое распределено на территории России», — приводит слова Игонина «Спорт день за днём».