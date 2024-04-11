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14:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Игонин: «Зенит» — народная команда

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин заявил, что считает сине-бело-голубых народной командой, и объяснил своё мнение.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Игонин: «Зенит» — народная команда | Источник: Чемпионат.com

По словам Игонина, народность команды определяется количеством и географией болельщиков, а за «Зенит» болеют даже в Москве, где есть множество своих футбольных клубов.

«Я знаю одно-два места в Москве, где собираются только болельщики “Зенита”, где они смотрят футбол под хорошую атмосферу. Вот, что называется народная команда.

“Зенит” может быть народной командой? Так он и есть народная команда. Всё определяется любовью болельщиков, их количеством и, самое главное, — количеством, которое распределено на территории России», — приводит слова Игонина «Спорт день за днём».

«Зенит» становился чемпионом России в пяти последних сезонах подряд. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые также возглавляют турнирную таблицу. В ближайшем матче они встретятся с «Краснодаром», который занимает второе место и отстаёт всего на одно очко.

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