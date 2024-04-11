Источник: Виллиан Роша готов остаться в ЦСКА на улучшенных условиях контракта

По информации источника, сам игрок не против продлить контракт с ЦСКА, но хочет при этом улучшить финансовую его составляющую. Для московского клуба это не должно стать критической проблемой. Виллиану Роше 29 лет, за ЦСКА он выступает с 2022-го. В нынешнем сезоне бразилец провёл 28 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.