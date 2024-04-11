Сенников: Если Дзюба вернётся в состав на матч с ЦСКА, усилит «Локомотив»

«Если Дзюба всё-таки вернётся в состав, то для “Локомотива” это будет усиление. Потому что явных проблем у “Локомотива” я не вижу, кроме линии нападения. Поэтому впереди не хватает связующего игрока. Сулейманов здорово и много двигается, но КПД в последних матчах был невелик. Артём — опытный футболист, который одним эпизодом или передачей может решить исход игры. Роша является потерей для ЦСКА. Он ведущий защитник, который здорово играет при стандартных положениях, а также незаменим в обороне.



Такие команды, как “Локомотив” и ЦСКА, могут сыграть 0:0, а могут забить много мячей. Поэтому многое будет зависеть от мастерства футболистов. Обе команды после побед подходят в хорошем психологическом состоянии. Многие говорили, что “Локо” находится в каком-то кризисе, а ЦСКА упускает победы. Но сейчас обе команды вверху турнирной таблицы, где все борются за третье место, а может быть, и чуть выше. Будет хороший, интересный матч», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.