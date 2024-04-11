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15:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Константин Тюкавин станет отцом

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Футболист «Динамо» Константин Тюкавин и его супруга Алена Шабурова ждут пополнения в семье, сообщается в официальном Telegram-канале московского клуба.

Источник: https://t.me/fcdynamo

Как отмечается, стал известен пол ребенка, у Тюкавина и Шабуровой будет девочка.

Тюкавин и Шабурова поженились в июне 2023 года. Супруга 21-летнего футболиста — дочь Сергея Шабурова, шестикратного чемпиона мира по хоккею с мячом, который выступал за кировскую «Родину», казанское и московское «Динамо». Отец нападающего «Динамо» Александр Тюкавин — также знаменитый хоккеист, 8-кратный чемпион мира по бенди. Играл за «Родину», архангельский «Водник» и столичное «Динамо».

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