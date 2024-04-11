Константин Тюкавин станет отцом

Как отмечается, стал известен пол ребенка, у Тюкавина и Шабуровой будет девочка.

Тюкавин и Шабурова поженились в июне 2023 года. Супруга 21-летнего футболиста — дочь Сергея Шабурова, шестикратного чемпиона мира по хоккею с мячом, который выступал за кировскую «Родину», казанское и московское «Динамо». Отец нападающего «Динамо» Александр Тюкавин — также знаменитый хоккеист, 8-кратный чемпион мира по бенди. Играл за «Родину», архангельский «Водник» и столичное «Динамо».