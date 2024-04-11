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15:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

КДК РФС дисквалифицировал Юрана на два матча условно

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Андрей Михайлов. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера «Нижнего Новгорода» Сергея Юрана на два матча условно за высказывания после игры 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром», сообщил журналистам глава комитета Артур Григорьянц.

Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

В субботу «Краснодар» на выезде обыграл «Нижний Новгород» со счетом 4:3. После встречи появилось видео, на котором Юран в подтрибунном помещении в нецензурной форме высказывается в адрес, предположительно, судейской бригады Евгения Буланова, работавшей на игре.

«Мы приняли решение за оскорбительное поведение дисквалифицировать Юрана на два матча условно и оштрафовать на 50 тысяч рублей. Испытательный срок — один год», — сказал Григорьянц.

«В заседании приняли участие генеральный директор “Нижнего Новгорода”, его заместитель, Юран и резервный арбитр Панин. Ни в протоколе матча, ни в рапорте делегата не было записей об оскорбительных выражениях. Мы запросили у судей дополнительный рапорт. Панин написал, что оскорбительных выражений и нецензурных слов не слышал. Другие судьи не слышали ничего. КДК переквалифицировал дело, потому что на видео слышно матерное слово. Он признал, что это было, но не относилось к судьям. В любом случае это было использование ненормативной лексики официальным лицом клуба», — отметил глава КДК.

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«Нижний Новгород» занимает десятое место в таблице чемпионата России.

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