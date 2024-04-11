КДК РФС дисквалифицировал Юрана на два матча условно

«В заседании приняли участие генеральный директор “Нижнего Новгорода”, его заместитель, Юран и резервный арбитр Панин. Ни в протоколе матча, ни в рапорте делегата не было записей об оскорбительных выражениях. Мы запросили у судей дополнительный рапорт. Панин написал, что оскорбительных выражений и нецензурных слов не слышал. Другие судьи не слышали ничего. КДК переквалифицировал дело, потому что на видео слышно матерное слово. Он признал, что это было, но не относилось к судьям. В любом случае это было использование ненормативной лексики официальным лицом клуба», — отметил глава КДК.