«Спартак» объявил об уходе Пола Эшуорта из клуба

За время работы в клубе английский специалист занимал должности спортивного, а после технического директора.

«Благодарим Пола за реализованные им проекты и желаем успехов в будущем», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Напомним, Эшуорт был назначен на пост спортивного директора «Спартака» в конце сентября 2022 года. Ранее этот пост занимал итальянец Лука Каттани.