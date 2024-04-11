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20:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» объявил об уходе Пола Эшуорта из клуба

Пресс-служба московского «Спартака» в своём телеграм-канале официально объявила об уходе Пола Эшуорта из клуба.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

За время работы в клубе английский специалист занимал должности спортивного, а после технического директора.

«Благодарим Пола за реализованные им проекты и желаем успехов в будущем», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Напомним, Эшуорт был назначен на пост спортивного директора «Спартака» в конце сентября 2022 года. Ранее этот пост занимал итальянец Лука Каттани.

После 22 сыгранных матчей в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» набрал 35 очков и на текущий момент занимает шестое место турнирной таблице чемпионата страны.

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