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21:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Дзюба хочет перейти в «Шанхай» Слуцкого, если не продлит контракт с «Локо»

35-летний нападающий Артём Дзюба подыскивает себе варианты продолжения карьеры на случай, если не продлит контракт с «Локомотивом».

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Дзюба хочет перейти в «Шанхай» Слуцкого, если не продлит контракт с «Локо» | Источник: Чемпионат.com

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Форвард уже ищет варианты на случай, если не останется в “Локомотиве”. Приоритет игрока — переход в “Шанхай”, который тренирует Леонид Слуцкий. Также Дзюбу будут готовы подписать “Арсенал”, “Химки” и “Родина”, если выйдут в РПЛ», — добавил источник «Чемпионата».

В нынешнем сезоне Дзюба провёл 23 матча во всех турнирах в составе московского «Локомотива», в которых забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 2,8 млн. Действующее соглашение игрока с красно-зелёными рассчитано до конца нынешнего сезона.

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