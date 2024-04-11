Дзюба хочет перейти в «Шанхай» Слуцкого, если не продлит контракт с «Локо» | Источник: Чемпионат.com

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Форвард уже ищет варианты на случай, если не останется в “Локомотиве”. Приоритет игрока — переход в “Шанхай”, который тренирует Леонид Слуцкий. Также Дзюбу будут готовы подписать “Арсенал”, “Химки” и “Родина”, если выйдут в РПЛ», — добавил источник «Чемпионата».