В «Оренбурге» заявили, что пик паводка не угрожает проведению матча с «Пари НН»

«В спортивном плане всё по‑прежнему — никаких проблем нет. Мы тоже видим всю информацию и внимательно к ней относимся. Все подъезды к стадиону открыты, аэропорт работает. Всё хорошо и в рабочем состоянии», — цитирует Еремякина «Матч ТВ».