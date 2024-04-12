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13:19 (мск), источник: RT на русском

В «Оренбурге» заявили, что пик паводка не угрожает проведению матча с «Пари НН»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о матче 24‑го тура РПЛ с «Пари НН».

Пари Нижний Новгород
ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Reuters
Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 24, 14.04.2024, 12:00

Оренбург-Пари Нижний Новгород-

«В спортивном плане всё по‑прежнему — никаких проблем нет. Мы тоже видим всю информацию и внимательно к ней относимся. Все подъезды к стадиону открыты, аэропорт работает. Всё хорошо и в рабочем состоянии», — цитирует Еремякина «Матч ТВ».

Встреча 24‑го тура между командами состоится 14 апреля. Начало игры в 12:00 мск.

«Оренбург» с 23 очками занимает 12‑е место в турнирной таблице. Нижегородский клуб с 28 очками располагается на десятой позиции.

9 апреля администрация Оренбурга призвала жителей немедленно эвакуироваться из зоны возможного подтопления.

Ранее ФБР создала оперативный штаб для помощи пострадавшим от наводнения в Оренбургской области.

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