Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Бетис
Сельта
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Метц
Ланс
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лацио
Салернитана
31
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аугсбург
Унион Б
10
Футбол. Первая лига
13.04
Енисей
Алания
Футбол. Премьер-лига
13.04
Сочи
Спартак
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
8.04
Оренбург
Рубин
30
7.04
Динамо
Спартак
12
7.04
Зенит
Балтика
10
7.04
Ахмат
Локомотив
02
7.04
ЦСКА
Факел
41
6.04
Ростов
Сочи
22
6.04
Пари Нижний Новгород
Краснодар
34
6.04
Урал
Крылья Советов
12
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
22:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Испанский журналист: Время Абаскаля в России закончилось. Это уже не футбол

Испанский журналист EFE Хосе Игнасио Ортега в разговоре с «СЭ» высказался о перспективах «Спартака» под руководством главного тренера клуба Гильермо Абаскаля.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Чемпионат.com

«Думаю, Абаскаль закончит чемпионат и уедет в Испанию. Я почти уверен: его время в России закончилось. Его критикует пресса, бывшие футболисты. Это совсем некрасиво. Считаю, это уже не футбол. Такая критика недопустима», — сказал Ортега «СЭ».

8 апреля появилась информация, что новым главным тренером «Спартака» может стать нидерландский специалист Паскаль Янсен.

Абаскаль возглавил московский клуб в июне 2022 года. В нынешнем сезоне красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 22 матчах. Контракт 35-летнего специалиста с командой рассчитан до лета 2025-го.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также от «Спорт-Экспресс»
Шведская украинка выиграла чемпионат мира по сексу, установив рекорд. Соперниц сняли из-за травм и допинга
Случайная встреча и отмененная помолвка: история любви Овечкина и Кириленко
Интервальное голодание: схемы для начинающих, меню, плюсы и минусы
Джаред Падалеки рассказал о возможном камео в «Пацанах»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь