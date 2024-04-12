Испанский журналист: Время Абаскаля в России закончилось. Это уже не футбол

«Думаю, Абаскаль закончит чемпионат и уедет в Испанию. Я почти уверен: его время в России закончилось. Его критикует пресса, бывшие футболисты. Это совсем некрасиво. Считаю, это уже не футбол. Такая критика недопустима», — сказал Ортега «СЭ».