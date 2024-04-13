Сперцян: С «Зенитом» будет матч за чемпионство. Главное — не перегореть

«Быки» отстают от лидирующих петербуржцев в турнирной таблице всего на одно очко. В первом круге команды сыграли со счетом 1:1.

— Да. Можно так сказать, но впереди еще много игр. Но эта, подчеркну, одна из главных. У нас в принципе одинаковый настрой на каждую игру, потому что борьба близкая. Нельзя терять очки. Главное — не перегореть, подойти грамотно к игре, — цитирует Сперцяна «Матч ТВ».