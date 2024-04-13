Сперцян: С «Зенитом» будет матч за чемпионство. Главное — не перегореть
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился ожиданиями от домашнего матча 24-го тура РПЛ против «Зенита».
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился ожиданиями от домашнего матча 24-го тура РПЛ против «Зенита».
«Быки» отстают от лидирующих петербуржцев в турнирной таблице всего на одно очко. В первом круге команды сыграли со счетом 1:1.
— Согласен, что с «Зенитом» будет матч за чемпионство?
— Да. Можно так сказать, но впереди еще много игр. Но эта, подчеркну, одна из главных. У нас в принципе одинаковый настрой на каждую игру, потому что борьба близкая. Нельзя терять очки. Главное — не перегореть, подойти грамотно к игре, — цитирует Сперцяна «Матч ТВ».
Встреча «Краснодар» — «Зенит» пройдет в субботу, 13 апреля, и начнется в 17:00 мск.