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02:44 (мск), источник: Sport24

Сперцян: С «Зенитом» будет матч за чемпионство. Главное — не перегореть

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился ожиданиями от домашнего матча 24-го тура РПЛ против «Зенита».

Зенит
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь

Премьер-лига 2023/2024
Тур 24, 13.04.2024, 17:00

Краснодар-Зенит-

«Быки» отстают от лидирующих петербуржцев в турнирной таблице всего на одно очко. В первом круге команды сыграли со счетом 1:1.

— Согласен, что с «Зенитом» будет матч за чемпионство?

— Да. Можно так сказать, но впереди еще много игр. Но эта, подчеркну, одна из главных. У нас в принципе одинаковый настрой на каждую игру, потому что борьба близкая. Нельзя терять очки. Главное — не перегореть, подойти грамотно к игре, — цитирует Сперцяна «Матч ТВ».

Встреча «Краснодар» — «Зенит» пройдет в субботу, 13 апреля, и начнется в 17:00 мск.

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