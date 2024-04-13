Футболист «Зенита» Марио Фернандес перенес операцию

В последний раз Фернандес выходил на поле 13 марта в кубковой игре против московского «Динамо» (2:0). После этого он не принял участия в трех матчах команды.

«Были проблемы неврологического характера, но ему была произведена операция, — сказал Медведев. — Она прошла успешно. Он приступает к реабилитации».

Фернандесу 33 года, он перешел в «Зенит» летом 2023 года. В нынешнем сезоне футболист провел 18 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. До этого игрок с 2012 года выступал за московский ЦСКА, с которым трижды выиграл чемпионат страны, один раз стал обладателем Кубка России, а также два раза завоевал суперкубок. 18 мая 2022 года защитник принял решение приостановить карьеру, 11 декабря было объявлено о его возвращении к выступлениям, он стал игроком бразильского «Интернасьонала», с которым впоследствии расторг контракт.

В 2016 году Фернандес получил российское гражданство, а через год дебютировал за сборную России. В общей сложности он провел за российскую национальную команду 33 матча, забив 5 голов и отдав 3 результативные передачи. На чемпионате мира 2018 года в России Фернандес принял участие в 5 играх, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.