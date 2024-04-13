Текущие события
Футбол. Первая лига
09:00
Енисей
Алания
41
Футбол. Премьер-лига
14:00
Сочи
Спартак
Футбол. Зарубежный
14:30
Ньюкасл Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
15:00
Атлетико
Жирона
Футбол. Зарубежный
16:00
Лечче
Эмполи
Футбол. Первая лига
16:00
Черноморец
Акрон
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Балтика
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия М
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Кельн
Футбол. Зарубежный
16:30
Бохум
Хайденхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Вольфсбург
Футбол. Премьер-лига
17:00
Краснодар
Зенит
Футбол. Зарубежный
17:00
Брентфорд
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Брайтон
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Лутон Таун
Футбол. Зарубежный
17:00
Ноттингем Форест
Вулверхэмптон
Футбол. Первая лига
17:00
Химки
Шинник
Футбол. Первая лига
17:00
Волгарь
Тюмень
Футбол. Зарубежный
17:15
Райо Вальекано
Хетафе
Футбол. Зарубежный
18:00
Страсбур
Реймс
Футбол. Зарубежный
19:00
Торино
Ювентус
Футбол. Премьер-лига
19:30
Локомотив
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:30
Борнмут
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Мальорка
Реал
Футбол. Зарубежный
19:30
Штутгарт
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Монца
Футбол. Зарубежный
22:00
Кадис
Барселона
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Тулуза
Футбол. Зарубежный
12.04
Бетис
Сельта
21
Футбол. Зарубежный
12.04
Метц
Ланс
21
Футбол. Зарубежный
12.04
Лацио
Салернитана
41
Футбол. Зарубежный
12.04
Аугсбург
Унион Б
20
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
8.04
Оренбург
Рубин
30
7.04
Динамо
Спартак
12
7.04
Зенит
Балтика
10
7.04
Ахмат
Локомотив
02
7.04
ЦСКА
Факел
41
6.04
Ростов
Сочи
22
6.04
Пари Нижний Новгород
Краснодар
34
6.04
Урал
Крылья Советов
12
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
10:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» поздравил Гильермо Абаскаля с 35-летием

Пресс-служба московского «Спартака» поздравила с днём рождения главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

Спартак
СочиПремьер-лига: таблица и календарь
«Спартак» поздравил Гильермо Абаскаля с 35-летием | Источник: Чемпионат.com

«Гильермо Абаскалю — 35! Поздравляем главного тренера красно-белых с днём рождения! Желаем Гильермо и его близким семейного благополучия, здоровья и всего наилучшего!» — говорится в сообщении клуба.

Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 24, 13.04.2024, 14:00

Сочи-Спартак-

35-летний Гильермо Абаскаль является главным тренером московского «Спартака» с лета 2022 года. Его действующее трудовое соглашение с красно-белыми истекает в конце следующего сезона.

Сегодня, 13 апреля, в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» встретится с московским «Спартаком». Команды сыграют на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра выступит Рафаэль Шафеев из Волгограда. Матч начнётся в 14:00 мск.

Читайте также от «Чемпионат.com»
Кучеров побил еще один рекорд НХЛ
Малкин тащит «Питтсбург» в плей-офф! Провёл лучший матч в году
Лучший уикенд россиян за границей в сезоне! Отметились четверо
В МИД РФ назвали хамством призыв МОК бойкотировать Игры дружбы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь