«Спартак» поздравил Гильермо Абаскаля с 35-летием | Источник: Чемпионат.com

«Гильермо Абаскалю — 35! Поздравляем главного тренера красно-белых с днём рождения! Желаем Гильермо и его близким семейного благополучия, здоровья и всего наилучшего!» — говорится в сообщении клуба.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 24, 13.04.2024, 14:00 Сочи - Спартак -

35-летний Гильермо Абаскаль является главным тренером московского «Спартака» с лета 2022 года. Его действующее трудовое соглашение с красно-белыми истекает в конце следующего сезона.