«Краснодар» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ

Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Матч начнётся в 17:00 по московскому времени.

«Краснодар»: Сафонов, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Батчи, Кади, Кастаньо, Кордоба, Олусегун.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Эракович, Нино, Алип, Сантос, Барриос, Клаудиньо, Мостовой, Педро, Кассьера.

После 22 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и на текущий момент занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Зенит» заработал 44 очка и расположился на первой строчке.