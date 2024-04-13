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15:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 24-го тура РПЛ

Сегодня, 13 апреля, состоится центральный матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Зенит».

Краснодар
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Игра пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Матч начнётся в 17:00 по московскому времени.

«Краснодар»: Сафонов, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Батчи, Кади, Кастаньо, Кордоба, Олусегун.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Эракович, Нино, Алип, Сантос, Барриос, Клаудиньо, Мостовой, Педро, Кассьера.

После 22 матчей чемпионата России «Краснодар» набрал 43 очка и на текущий момент занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Зенит» заработал 44 очка и расположился на первой строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в 15-м туре. В том противостоянии «Зенит» и «Краснодар» поделили очки, сыграв вничью — 1:1.

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