«Сочи» обыграл «Спартак» в матче чемпионата России по футболу

СОЧИ, 13 апреля. /ТАСС/. «Сочи» дома со счетом 1:0 обыграл московский «Спартак» в матче 24-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Фишт».

Мяч на 76-й минуте забил Яхья Аттьят-Алла.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-167184904&hd=2&id=456241281&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сочи» одержал победу в РПЛ впервые с 22 октября 2023 года, тогда команда на выезде со счетом 4:1 переиграла екатеринбургский «Урал». После этого команда потерпела в лиге четыре поражения и шесть раз сыграла вничью. Сочинцы впервые выиграли под руководством бывшего главного тренера сборной Испании Роберта Морено, который возглавил команду 15 декабря 2023 года.

На 79-й минуте в составе «Спартака» на поле вышел португальский защитник Томаш Тавареш, приняв участие в матче впервые с прошлого сезона. В июне 2023 года футболист получил разрыв крестообразной связки колена на тренировке молодежной сборной Португалии. В начале июля 2023 года футболист перенес операцию, а 6 октября вернулся в расположение «Спартака».