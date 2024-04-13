«Сочи» обыграл «Спартак» в матче чемпионата России по футболу
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу сочинцев.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу сочинцев.
СОЧИ, 13 апреля. /ТАСС/. «Сочи» дома со счетом 1:0 обыграл московский «Спартак» в матче 24-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Фишт».
Мяч на 76-й минуте забил Яхья Аттьят-Алла.
«Сочи» одержал победу в РПЛ впервые с 22 октября 2023 года, тогда команда на выезде со счетом 4:1 переиграла екатеринбургский «Урал». После этого команда потерпела в лиге четыре поражения и шесть раз сыграла вничью. Сочинцы впервые выиграли под руководством бывшего главного тренера сборной Испании Роберта Морено, который возглавил команду 15 декабря 2023 года.
На 79-й минуте в составе «Спартака» на поле вышел португальский защитник Томаш Тавареш, приняв участие в матче впервые с прошлого сезона. В июне 2023 года футболист получил разрыв крестообразной связки колена на тренировке молодежной сборной Португалии. В начале июля 2023 года футболист перенес операцию, а 6 октября вернулся в расположение «Спартака».
«Сочи» благодаря победе поднялся в турнирной таблице РПЛ с 16-го места на 15-е, команда набрала 18 очков после 23 матчей, «Спартак» — 6-й с 35 очками после 23 встреч. В следующем матче красно-белые 21 апреля на выезде сыграют с «Ростовом», «Сочи» в этот же день примет «Урал».