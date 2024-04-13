«Спартак» выглядит безнадежным. Поражение в Сочи даже не удивляет

«Спартак» уступил на выезде «Сочи», продлив две неудачные серии: весеннюю и конкретно против южан.

Футбол Премьер-лига 2023/2024 Тур 24, 13.04.2024, 14:00 Сочи 1 Спартак 0

Сочинцы повторили тот же стартовый состав, что и на игру с «Ростовом» (2:2). Оно и понятно — им южане притормозили лучшую команду весны в РПЛ. У «Спартака» же вместо травмированного Зобнина вышел Классен, а Бонгонда сменил Медину. Но главное — в основе снова оказался проваливший матч с «Динамо» Умяров: Наиль и пенальти привёз, и в целом смотрелся крайне слабо. Причём по всему сезону. Видимо, за него у Абаскаля просит лично господь.

Первые минуты прошли спокойно. Хозяева больше владели мячом и заработали пару угловых, но на этом всё. А к 16-й минуте проснулись спартаковцы. Сначала Соболев забежал в штрафную с левого фланга. Его удар заблокировали, и Бонгонда добил с отскоком от газона — Заболотный в прыжке перевёл мяч на угловой. А затем Зиньковский в стиле Роббена сместился с правого фланга в центр, прошёл на дриблинге Кравцова и пальнул в дальний угол — Заболотный сыграл кулаками.

Южане тоже создавали подходы и на 26-й минуте заставили проявить реакцию уже Максименко. Аттийят-аллах спуртанул по родному левому флангу и прострелил в центр. Гуарирапа этого только и ждал: подхватил мяч и опасно пробил в ближний угол — Максименко кончиками пальцев отбил на угловой.

Их же дуэль несколько минут спустя организовал плохой передачей назад Бабич. Если бы не своевременное выбегание вратаря за пределы штрафной, венесуэлец оказался бы с ним один на один. Третий раунд случился в добавленной время, когда Сауль слабо кивнул головой после углового — Александр вытащил мяч из нижнего угла.

Случались и другие полумоменты, тем не менее первый тайм завершился с нулями. И не сказать, что несправедливо.

В начале второй половины матча команды также раскачивались и толком друг другу не угрожали. На 60-й минуте вместо Бонгонда и Угальде добывать победу вышли Медина и Игнатов. Михаилу вытаскивать игру не впервой.

Морено ответил рокировкой Юсупова и Гуарирапы на Мигела и Кордову. Как раз эта парочка едва сразу же не создала гол: венесуэлец справа отправил низом закидушку на дальнюю штангу, но бразилец не успел в подкате замкнуть её.

На 76-й минуте Мигел всё же добился своего. И не без помощи Медины. Хесус не попал по мячу после длинного заброса Заболотного. Мяч достался бразильцу, который побежал по левому флангу и прострелил в штрафную на Аттийят-аллаха. Марокканцу оставалось только точно пробить в ближний угол с близкого расстояния. Что он и сделал.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-167184904&hd=2&id=456241281&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Немного погодя на поле ещё и драка чуть не случилась. Мигел (да, снова он!) заобнимал Хлусевича перед спартаковским штрафным, и Даниил оттолкнул оппонента. Стычку удалось остудить. Оба футболиста получили по жёлтой.

У красно-белых хватало времени для отыгрыша. Бесполезно. Ещё и Кордова выстрелил в перекладину. Счёт 1:0 на табло так и остался.

«Спартак» никогда не обыгрывал «Сочи» на выезде. Теперь уже из пяти попыток (четыре поражения и ничья). Южный «Наш Колизей», как однажды назвал «Фишт» Дмитрий Бородин, для красно-белых по-прежнему неприступен.

Спартаковцы тем временем не забили в РПЛ уже в четырёх матчах весны. А если бы не привозы Лещука, статистика была бы ещё более обескураживающей. Когда смотришь на их потуги в атаке, это совсем не шокирует. У Бонгонда нет результативных действий в 14 встречах подряд. Как и у Угальде за пять игр Премьер-Лиги. Просто блестяще. Интересно, какие теперь отговорки придумает Абаскаль.