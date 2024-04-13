Александр Мостовой: по игре «Спартак» не превосходит никого в РПЛ

«С одной стороны, удивлён результатом, потому что “Сочи” идёт на последнем месте, а с другой — нет. По той игре, которую “Спартак” показал в матче с “Динамо”, ничему не удивлён. “Спартак” опять невнятно сыграл и создал полтора момента за весь матч.



По игре “Спартак” не превосходит никого. А сейчас наступили времена, когда нельзя ошибаться, поэтому все бьются и рубятся. Что касается возможной отставки Абаскаля, то ещё после игры с “Динамо” должен был встать вопрос ребром», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.