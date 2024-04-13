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16:48 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Мостовой: по игре «Спартак» не превосходит никого в РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и красно-белыми.

Сочи
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Александр Мостовой: по игре «Спартак» не превосходит никого в РПЛ | Источник: Чемпионат.com

Южане одержали победу со счётом 1:0.

Во время загрузки произошла ошибка.

«С одной стороны, удивлён результатом, потому что “Сочи” идёт на последнем месте, а с другой — нет. По той игре, которую “Спартак” показал в матче с “Динамо”, ничему не удивлён. “Спартак” опять невнятно сыграл и создал полтора момента за весь матч.

По игре “Спартак” не превосходит никого. А сейчас наступили времена, когда нельзя ошибаться, поэтому все бьются и рубятся. Что касается возможной отставки Абаскаля, то ещё после игры с “Динамо” должен был встать вопрос ребром», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сочи
1:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
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